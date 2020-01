Les inquiétudes sur les droits humains ne freinent pas l'accord UE-Vietnam

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam a été validé mardi par une large majorité de la commission du commerce du Parlement européen (INTA), mardi. L’accord, qui vise notamment à éliminer 99% des barrières tarifaires et ouvrir les marchés publics, a été plébiscité par vingt-neuf voix pour face à onze contre et abstentions. C’est un "signal positif en ces temps de protectionnisme et de tensions commerciales croissantes", s’est félicité le nationaliste flamand Geert Bourgeois, président de la commission.