Les nouvelles taxes américaines sont entrées en vigueur en Chine

La mesure est entrée en vigueur à minuit, heure de Washington, soit 6 heures du matin chez nous et midi à Pékin. Et elle devrait être suivie d’une réplique immédiate et équivalente de la part des Chinois. "Nous ne tirerons pas les premiers" , ont affirmé jeudi les autorités chinoises, tout en promettant de répliquer immédiatement en appliquant des droits de douane de même ampleur sur les exportations américaines vers la Chine.

818 produits chinois

En face, ce sont 106 produits américains, pour une valeur totale de 50 milliards de dollars, qui sont dans le collimateur de Pékin. La liste chinoise comprend essentiellement des produits agricoles (soja, maïs, viande de bœuf, coton, etc.) provenant des États du Midwest et du sud des Etats-Unis qui avaient voté Trump à la présidentielle de 2016. Parmi les autres marchandises visées par la Chine, on retrouve des produits chimiques, des SUVs et des voitures. Ford a d’ailleurs été le premier constructeur US à annoncer comment il réagirait en s’engageant dès jeudi à ne pas répercuter les droits chinois sur ses prix de vente en Chine.