Les options Rafale et de la prolongation des F-16 enterrées

L'attribution de ce marché de 3,6 milliards de dollars était initialement attendue en juillet avant le sommet de l'Otan à Bruxelles. Elle a été repoussée dans un premier temps à cause d'une querelle sur la prolongation possible de la durée de vie des F-16, puis en raison des élections communales en Belgique.

Deux gouvernements ont répondu dans les règles à l'appel d'offres: les Etats-Unis, qui proposent le chasseur furtif F-35 du groupe américain Lockheed Martin, et le Royaume-Uni, qui promeut l'Eurofighter du consortium éponyme, rassemblant également l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. L'offre américaine, qui expirait formellement le 14 octobre, semble avoir été prolongée de deux semaines, jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Après deux conseils ministériels restreints, l'un le 4 octobre et le second mercredi dernier, le gouvernement dispose de tous les éléments pour prendre une décision en pleine connaissance de cause.