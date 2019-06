"Les paradis fiscaux sont des malles au trésor bourrées d'informations"

La vie de Maxime Renahy a basculé à 28 ans lorsqu’il s’est rendu à Bristol pour apprendre l’anglais. Licencié en droit et doté d’une formation en hôtellerie de luxe, il s’est retrouvé à Jersey, embrigadé pour un poste administratif dans un grand cabinet d’avocats. Au départ, son travail était plutôt simple, comme il le raconte dans son ouvrage: suivi comptable, suivi des contrats d’achat de l’investissement, organisation de réunions et rendez-vous avec des avocats, des notaires et les organes de régulation locaux. À ce niveau, pas besoin de signer de clauses de confidentialité et personne ne se méfiait de lui. "Je suis un peu comme Colombo, un pauvre petit gars, personne ne prêtait attention à moi, on ne se méfiait pas de moi, je pouvais collecter plein d’informations", nous a-t-il expliqué jeudi. Et notre interlocuteur ne s’est pas gêné, ratissant à tous les râteliers, courant les cocktails mondains, écumant les parties de poker et autres événements mondains sur Jersey, cette île qui n’est rien d’autre que "le nœud névralgique de la finance mondiale".