Les particules fines déforment le cœur, même à faible dose

On savait déjà que la pollution de l’air est l’un des principaux risques environnementaux pour la santé en Europe, mais la compréhension de sa nocivité ne fait que s’affiner. Des chercheurs de l’université Queen Mary, à Londres, viennent ainsi de mettre en lumière un lien entre une pollution atmosphérique considérée comme faible par l’Union européenne et un "remodelage" du cœur.

L’équipe de chercheurs, menée par Steffen Petersen, s’est appuyée sur les données collectées sur 4.000 personnes en bonne santé et sans problèmes cardiaques. Elle a ainsi montré une association claire entre les personnes qui vivent près de routes fréquentées, plus exposées aux particules fines (PM2.5) ou au dioxyde d’azote (NO2), et un développement plus important des ventricules gauche et droit du cœur.