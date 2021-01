Les principales menaces mondiales: épidémie, pauvreté et dérèglement climatique

Les épidémies constituent la principale menace à court terme pour la stabilité de nos sociétés, ainsi que l'augmentation de la pauvreté et les catastrophes météorologiques, selon le "Global risks report" du Forum économique mondial.

Le Forum de Davos aura lieu du 25 au 29 janvier sous forme virtuelle. Y participeront, notamment, le président chinois Xi Jiping , la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron. Mais pas Joe Biden, qui sera investi, ce mercredi, à la présidence des États-Unis . En prélude à ce World economic forum (WEF) un peu particulier, le Global risks report 2021 a été présenté ce mardi matin.

“Si les leçons tirées de cette crise ne font qu'informer les décideurs sur la façon de se préparer pour la prochaine pandémie, plutôt que renforcer les capacités et la culture face au processus du risque, alors le monde sera toujours en train de faire des plans pour la dernière crise plutôt qu'anticiper la prochaine."

Qu'est-ce qui menace nos sociétés? Le danger le plus imminent provient désormais des maladies infectieuses , selon cette enquête menée chaque année. C'est la première fois en 10 ans que le risque d'épidémie apparaît dans le top 5 . Mais la pandémie actuelle a montré combien l'ignorance de tels risques, pourtant déjà pointés précédemment, mais qui ne s'étaient jamais concrétisés avec une telle ampleur, pouvait avoir des conséquences importantes.

L'épidémie sera la source d'une crise globale longue, selon cette analyse, qui se base sur les 841 réponses provenant des partenaires du Forum économique mondial (chefs d'entreprises, responsables politiques, experts et responsables associatifs). Le coût du Covid "menace d'effacer plusieurs années de progrès dans la réduction de la pauvreté et d'affaiblir encore davantage la cohésion sociale et la coopération internationale".