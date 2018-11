Les prix pétroliers chutent à leur plus bas niveau en plus d'un an à cause de craintes sur l'offre

Donald Trump doit être ravi. Le président américain qui, via Tweeter, avait remercié l’Arabie saoudite mercredi en constatant la baisse des prix pétroliers sur les marchés, a pu constater vendredi que les cours du brut accentuaient leur chute. Pour la première fois depuis plus d’un an, le prix du baril de Brent de la mer du Nord est passé sous le seuil de 60 dollars pour la première fois depuis le 27 octobre 2017 , ce qui représente un recul de plus de 5% par rapport au cours de clôture de jeudi. Le prix du baril de brut américain (West Texas Intermediate) a suivi une courbe comparable en cédant quelque 6%, ce qui le ramène sous le seuil de 51 dollars, du jamais vu depuis le 20 octobre de l’année dernière.

Voilà donc les cours de l’or noir à leur point le plus bas en un peu plus d’un an. Comment expliquer cette débâcle alors qu’ils avaient culminé à plus de 85 dollars pour le Brent et à plus de 75 dollars pour le WTI au début du mois d’octobre? Cette dégringolade de plus de 30% du prix du baril en moins d’un mois et demi a plusieurs causes.