Les sept fractures du G7

Le sommet du G7 s'ouvre à Biarritz ce samedi. Il s'annonce électrique... Au programme: l'Iran, les conflits commerciaux... On parlera aussi Brexit, même si le sujet n'est pas à l'agenda de la réunion. Tour d'horizon des sujets crispants.

L’unité de la famille des grandes démocraties occidentales reste plus fragile que jamais, à l’ouverture du sommet du G7 de Biarritz. Alors qu’ aucun communiqué commun n’est prévu , la réunion est d’abord l’occasion de constater les fractures qui traversent le groupe .

Un fil rouge les relie plus que jamais: les divergences de vues entre le locataire de la Maison-Blanche et ses partenaires.

1. La mise au ban de la Russie

Emmanuel Macron , qui préside la réunion, avait déjà estimé en juin qu'une reformation du G8 ne pouvait être envisagée sans avancée "claire et tangible" sur le processus de Minsk, la pacification de l’Ukraine. La diplomatie européenne ne dit pas autre chose: les raisons de l’exclusion russe sont toujours valides, or "une réinvitation sans condition de la Russie aux réunions du G7 serait un signe contre-productif de faiblesse", estime un haut responsable européen.

2. La survie de l’accord nucléaire iranien

L’autre grand sujet de politique étrangère au menu des discussions du G7 reste l’Iran. Cette semaine, Emmanuel Macron a trouvé avec Téhéran des "points d’accord" sur la manière d’ assurer la survie de l’accord sur le nucléaire . Le texte a été adopté en 2015, mais en décidant unilatéralement de le dénoncer l’an dernier et en imposant des sanctions économiques à l’Iran, Donald Trump l’a mis en péril .

L’Iran a cessé le mois dernier de respecter certains de ses engagements nucléaires mais cherche, avec la France notamment, la formule qui lui permettrait de sortir du cercle vicieux où le pousse Washington. Si le G7 partage en principe le même objectif - empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire – la fracture entre Européens et Américains sur l’approche pour y parvenir ne montre donc aucun signe de résorption.

"L’escalade des tensions entre États-Unis et Union européenne [sur ce sujet] est contre-productive. Depuis que les États-Unis ont quitté [l’Accord nucléaire] JCPOA, on n’est parvenu collectivement à progresser sur aucun des points à l’agenda", souligne cette source diplomatique européenne.

3. Commerce: ouvrir ou fermer les vannes

En menaçant de bloquer le système de résolution des différends à l’Organisation mondiale du commerce (donc de paralyser l’outil garant du respect d’un système de règles pour les échanges). Et en distillant ses menaces de reprise des hostilités avec les Européens – en taxant les voitures allemandes ou les vins français , par exemple.

L’Union tente toujours de convaincre Donald Trump de rester sur la voie d’un "agenda positif". En soulignant que l’enterrement de la hache de guerre commerciale l’été dernier sert les intérêts américains : les importations européennes de gaz LNG américain ont triplé, celles de fèves de soja ont doublé et un accord a pu été scellé sur l’importation de bœuf américain sans hormones…

L’Union espère toujours signer avec Washington pour l’élimination des tarifs douaniers sur les produits industriels . Ambition toujours aussi difficile alors que le refus des Européens d’ouvrir plus grand leur marché aux produits agricoles américains reste un point noir pour Donald Trump. En matière commerciale, "l'Union européenne est pire que la Chine, juste plus petite", avait-il lancé la semaine dernière au cours d'un meeting.

4. La fiscalité du numérique

5. Le climat

La fracture entre Donald Trump et ses six autres partenaires sur le Climat ne montre aucun signe de résorption , à l’approche de la conférence convoquée en septembre par le Secrétaire général de l’ONU pour susciter de nouveaux engagements en matière de réduction d’émissions. Tous les Européens autour de la table du G7 plaident déjà pour que l’Union s’engage à la neutralité carbone pour 2050 . L’Union dans son ensemble n’y est pas encore, mais devrait s’accorder sur l’engagement "d’ici la fin de l’année", estime encore ce diplomate européen.

6. Le Brexit

Alors qu’ Angela Merkel et Emmanuel Macron n’ont pas fermé la porte à une renégociation partielle de l’accord de Brexit, le président du Conseil européen "attend des détails" sur la manière dont Johnson espère faire modifier l’acte de divorce d’ici le 31 octobre.

7. La nécessité de parler d’une voix

Plus fondamentalement, Donald Trump continue de remettre en cause le multilatéralisme et la volonté du groupe de puissances parler d’une seule voix pour peser sur la marche du monde.