Les stades russes à la recherche d'un avenir viable

Un stade de la Coupe du Monde reconverti en marché aux puces? Vladimir Poutine l'a dit clairement: c'est un non "catégorique". Et pour les gouverneurs des régions ayant accueilli le tournoi, les ennuis commencent. Une semaine avant le début du Mondial-2018, le président russe a appelé les autorités locales à utiliser "avec intelligence" les stades flambant neufs construits à grands frais pour la Coupe du Monde.

"Je veux prévenir mes collègues tout de suite: il ne faut en aucun cas permettre que ces endroits deviennent des sortes de marchés à ciel ouvert, comme on l'avait vu dans les enceintes sportives de Moscou au milieu des années 1990"

Construit en 1956, ce stade, le plus célèbre du pays, a été rénové en 2017, pour un coût estimé à 24 milliards de roubles (332 millions d'euros au taux actuel). Il a accueilli sept matchs du Mondial-2018, dont celui d'ouverture et la finale. Mais le Loujniki a connu des jours plus sombres, notamment dans les années 1990, lorsque le pays était plongé dans une profonde crise économique.