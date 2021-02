Les syndicats lancent une première salve d'actions

Les interlocuteurs sociaux, qui ne s'étaient plus rassemblés en Groupe des Dix depuis la mi-janvier, ont repris langue ce mercredi. Appelé de ses vœux par le ministre Dermagne, ce retour à la table des négociations n'a pas permis d'avancées. "Mais il n'a pas non plus conduit à une rupture, c'est donc plutôt positif", note un membre du banc patronal.