Nouvelles menaces sur le contrat canadien de CMI Defense

La division Defense de CMI opère comme sous-traitant pour GDLS. Le contrat court sur dix ans et implique le transfert au Canada de tourelles (30mm et 105 mm) conçues par CMI, pour y être intégrées sur les blindés avant leur envoi vers l'Arabie saoudite. Après des phases d’ingénierie, de prototypage et de qualification, ce contrat est aujourd’hui "en phase de production et de livraison" indique-t-on chez CMI Défense sans plus de détails. Les tourelles et leurs armements sont construits sur les sites français et belges (Loncin et Aubange) du groupe.