Que contient l'accord entre les États-Unis et la Chine?

En vertu de l'accord commercial de "phase un" entre les États-Unis et la Chine qui sera signé mercredi à Washington, Pékin accepte d'acheter plus de marchandises américaines et d'ouvrir davantage son marché. Mais cet accord ne met pas un terme au différend commercial.

Un premier accord sera signé mercredi à Washington pour suspendre en partie les surtaxes américaines et calmer le jeu dans la guerre commerciale qui oppose depuis presque deux ans la Chine et les États-Unis. Mais le plus dur reste à venir: "la guerre n’est pas terminée", affirme Pékin.

Jusqu’à la dernière minute, les deux parties ont négocié à la virgule près les termes de l’accord qui sera signé à Washington. "Nous travaillons sur la traduction en Mandarin du texte, confirme la délégation chinoise, le document final sera disponible mercredi juste avant la signature".

Deux cents invités triés sur le volet se retrouveront à la Maison-Blanche pour assister à la cérémonie de signature entre le président américain Donald Trump et le vice-Premier ministre et chef négociateur chinois Liu He. Le président Xi Jinping aurait refusé de se rendre à Washington pour cette cérémonie, selon plusieurs sources. Le signe, sans doute, que cet accord au forceps n’est pas à la hauteur des attentes de Pékin.

200 milliards de dollars L'accord commercial dit de "phase une" comprendra des engagements de la Chine d'acheter 200 milliards de dollars de marchandises américaines, dont 40 milliards de produits agricoles.

La liste des courses chinoises

L'accord commercial, qui sera signé mercredi et est qualifié de "phase une", comprendra des engagements de la Chine d'acheter 200 milliards de dollars de marchandises américaines, dont 40 milliards de produits agricoles, soit deux fois plus que les achats réalisés en 2016 avant l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Soja, noix, fruits, porc, volailles, maïs… La liste des courses est longue et particulièrement détaillée.

"Rien n’est laissé au hasard", confirme un membre du Trésor américain qui est venu jusqu’à Pékin négocier au gramme près les détails. Le reste des engagements comprendraient 75 milliards de dollars d’achats de produits manufacturés, 50 milliards de dollars d'énergie et 35 milliards de dollars de services. En contrepartie, la Chine obtient un allègement tarifaire divisant par deux un droit de 15% sur 120 milliards de dollars de marchandises chinoises.

Ultime concession américaine pour apaiser le climat, Washington a retiré lundi soir la Chine des pays "manipulateurs de devises", une demande pressante de Pékin depuis le début des négociations.

Les autres concessions de Pékin

L'accord devrait aussi renforcer la protection de la propriété intellectuelle et comportera des chapitres sur le transfert forcé de technologies, et l'accès aux marchés dans les secteurs clés de l'économie chinoise, notamment les services financiers et l'agriculture.

L'accord contiendra une disposition par laquelle les États-Unis pourront unilatéralement réimposer les tarifs si la Chine ne respecte pas ses engagements dans un délais de 90 jours.

Pékin a annoncé la semaine dernière l’ouverture du secteur bancaire aux établissements étrangers qui pourront désormais contrôler la majorité et bientôt la totalité de leurs filiales en Chine. La suisse UBS est la première banque à avoir obtenu cette licence, mais les banques américaines sont évidemment dans les starting-blocks et JP Morgan a déjà renforcé ses équipes en Chine continentale.

Mais cet accord ne mettra pas un terme au conflit qui oppose les deux plus grandes puissances économiques mondiales depuis près de deux ans. D’abord, il contiendra une disposition par laquelle les États-Unis pourront unilatéralement réimposer les tarifs si la Chine ne respecte pas ses engagements, y compris les accords d'achats, dans un délais de 90 jours. Ensuite, les droits de douane de 25% portant sur 250 milliards de dollars de marchandises chinoises restent toujours en vigueur.

La "phase deux" pas pour tout de suite

Enfin, un accord sur la "phase deux" semble s’éloigner. Donald Trump, lui-même, a évoqué une date au-delà des élections américaines du mois de novembre. Le nœud du problème reste inchangé: les États-Unis n’ont toujours pas obtenu des réformes de fond de l’économie chinoise à savoir la fin des subventions aux entreprises d’État, le dumping social et l’espionnage industriel.