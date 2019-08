Sommet du G7 sous haute tension

"Je protègerai le vin français avec une sincère détermination (...) Si les Etats-Unis imposent des taxes, alors l'Union européenne répondra sur le même plan", a déclaré Donald Tusk peu avant l'ouverture du G7 à Biarritz, en France. Le président américain Donald Trump a en effet menacé d'imposer des droits de douane sur les vins français vendredi, après avoir appelé les entreprises américaines à quitter la Chine et avoir relevé les taxes sur de nombreux produits chinois.

Le président du Conseil européen a aussi averti les Etats-Unis que "les guerres commerciales conduiront à la récession, alors que les accords commerciaux boostent l'économie". Et Emmanuel Macron, le président français, d'ajouter: "Les tensions commerciales sont mauvaises pour tout le monde", appelant ensuite à une mobilisation de toute les puissances pour aider le Brésil et les pays touchés à lutter contre les feux de forêt en Amazonie et, au delà, investir pour la reforestation des régions affectées, dans un discours précédent l'ouverture du G7.