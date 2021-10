Trêve commerciale sur l'acier et l'aluminium entre l'Europe et les États-Unis

Les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord commercial visant à supprimer certains droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par Donald Trump.

Elle a précisé que les droits de douane (25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium) imposés par Trump resteraient en vigueur, mais qu'une partie de l'acier européen en serait exempté à condition d'être entièrement produit au sein de l'Union européenne.

Ce retour à la normale dans les relations commerciales entre les deux partenaires permettra aux deux partenaires de supprimer les droits de douane sur plus de 10 milliards de dollars de leurs exportations chaque année.

L'Europe lâche de lest

De son côté, l'Europe va en retour suspendre la surtaxation de produits comme le bourbon et les motos, dont les très vendues Harley Davidson . Pour rappel, l'exécutif européen avait répondu au président Trump en ciblant des produits tels que les motos Harley Davidson , les jeans Levi's et le whisky américain.

Les négociateurs américains et européens travaillaient d'arrache-pied pour parvenir à un accord avant le premier décembre, date à laquelle les droits de douane européens devaient doubler.

En outre, l'accord intervient alors que les chaînes d'approvisionnement pour de nombreuses matières premières sont sous pression. "Nous nous attendons à ce que cet accord soulage la chaîne d'approvisionnement et réduise les augmentations de coûts à mesure que nous levons les droits de douane de 25 % et que nous augmentons le volume", a indiqué la secrétaire US au Commerce Gina Raimondo à l'agence Bloomberg.