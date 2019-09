Trump et la Chine donnent des signes d'apaisement

Donald Trump accepte de reporter de deux semaines la hausse des droits de douane sur 250 milliards de dollars de produits chinois en guise de "signe de bonne volonté". Une réponse au geste fait par la Chine quelques heures plus tôt.

La trêve n'est pas encore signée mais le climat est à l'apaisement: Pékin et Washington ont annoncé une pause dans l'escalade de leur guerre commerciale.

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il reportait au 15 octobre la hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine "en signe de bonne volonté" et en réaction "à la demande du vice-premier ministre de la Chine" dans le contexte du 70e anniversaire de la République populaire de Chine.

Plus tôt lors d'un point presse depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, il avait salué la décision de Pékin d'exempter certains biens américains de tarifs douaniers punitifs, y voyant "un geste fort" avant une ronde de tractations prévue dans la capitale américaine en présence de Liu He.

Affectée par la guerre commerciale, la Chine avait annoncé la première mercredi l'annulation de droits de douane supplémentaires sur 16 catégories de produits importés des Etats-Unis. Pékin cherche à alléger la pression sur les industriels et professionnels chinois, qui souffrent des surcoûts induits par ces surtaxes. Les exemptions seront effectives du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020: elles vont des pesticides aux lubrifiants, en passant par certains produits pharmaceutiques et la nourriture pour poissons, a annoncé la Commission des droits de douane du gouvernement chinois.

Nouvelles négociations en vue

La mesure annoncée est certes un geste de bonne volonté en direction du président américain mais les droits de douane punitifs continueront de s'appliquer sur l'essentiel des importations "made in USA", dont le soja et la viande de porc.

Lire plus

Le bras de fer dure maintenant depuis mars 2018. Après l'échec des négociations au printemps 2019, les tensions commerciales avaient redoublé d'intensité et la guerre tarifaire était repartie de plus belle. Washington a ainsi imposé le 1er septembre des tarifs douaniers renforcés sur une centaine de milliards de biens avant celle prévue pour octobre. Et, d'ici la fin de l'année, Donald Trump compte surtaxer la quasi-totalité des importations en provenance de Chine: quelque 540 milliards de dollars sur la base des importations 2018.