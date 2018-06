Trump veut taxer les voitures européennes importées aux Etats-Unis

C'est via un de ces tweets matinaux que le président américain, Donald Trump, a menacé ce vendredi d'instaurer des droits de douane de 20% sur la totalité des voitures assemblées en Europe et importées aux Etats-Unis, un mois après l'ouverture d'une enquête censée déterminer si ces importations menacent la sécurité nationale .

"Si ces droits de douane et ces barrières commerciales ne sont pas rapidement démantelés et supprimés, nous mettrons en place des droits de 20% sur toutes leurs voitures qui arrivent aux Etats-Unis. Construisez-les ici!", a-t-il écrit dans un message publié sur son compte Twitter.

Panne sèche sur les marchés

LEAD 1-Trump menace de taxer les voitures européennes importées aux USA (Actualisé avec précisions et contexte) par David Shepardson WASHINGTON, 22 juin (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a menacé vendredi d'instaurer des droits de douane de 20% sur la totalité des voitures assemblées en Europe et importées aux Etats-Unis, un mois après l'ouverture d'une enquête censée déterminer si ces importations menacent la sécurité nationale. "Si ces droits de douane et ces barrières commerciales ne sont pas rapidement démantelés et supprimés, nous mettrons en place des droits de 20% sur toutes leurs voitures qui arrivent aux Etats-Unis. Construisez-les ici!", a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter. Le département du Commerce américain est censé boucler d'ici fin juillet ou en août son enquête sur les importations automobiles, avait déclaré jeudi le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross.