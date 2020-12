Un accord sur les investissements avec la Chine divise l'Union européenne

L'Union européenne (UE) et la Chine sont dans la dernière ligne droite pour conclure un accord sur les investissements avant la fin de cette année. Cet accord offrirait des garanties aux entreprises européennes qui délocalisent leur production vers la Chine. Il devrait permettre aux investisseurs européens d'acheter plus facilement des entreprises chinoises, et offrir les mêmes possibilités aux investisseurs chinois.