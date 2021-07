Un logiciel israélien derrière une affaire de cyberespionnage mondial

Des militants des droits humains, des journalistes et des opposants du monde entier ont visiblement été espionnés. Une entreprise israélienne, NSO Group, est mise en cause. Elle vend le logiciel espion Pegasus à des gouvernements et services de renseignements. Celui-ci permet de récupérer les messages, photos et contacts de l'appareil sur lequel il est installé, et aussi d'écouter les appels.