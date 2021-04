Vers une des plus fortes hausses d'émissions de CO2 liées à l'énergie en 2021

Les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation d'énergie devraient rebondir au point de frôler cette année leur sommet d'avant-Covid-19.

Après un repli historique de 5,8% en 2020 lié à la pandémie et ses mesures de confinement, la demande mondiale pour tous les combustibles fossiles va connaître une reprise fulgurante , notamment pour le charbon , estime l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Les émissions liées à l'énergie (soit environ les trois quarts du total mondial tous secteurs confondus) devraient ainsi connaître un rebond de 4,8% cette année, soit une augmentation de 1,5 milliard de tonnes , à 33 milliards de tonnes. Ce serait la 2e plus forte hausse annuelle jamais enregistrée pour ces émissions à l'origine du réchauffement planétaire, après le rebond post-crise financière en 2010 .

"L'accélération du déploiement de la vaccination anti-Covid-19 dans de nombreuses grandes économies et les réponses budgétaires généralisées à la crise économique renforcent les perspectives de croissance économique , entraînant un rebond de la demande d'énergie", explique l'AIE dans son rapport.

Le charbon tiré par les pays émergents

Toutes les énergies fossiles devraient voir leur demande augmenter "significativement" en 2021, poussant la demande mondiale d'énergie vers une hausse 4,6% . Ce rebond compense plus que largement la contraction de 4% en 2020 et dépasse de 0,5% les niveaux de 2019.

La demande de charbon, le plus émetteur de tous, devrait croître cette année de 4,5%, dépassant son niveau de 2019 pour approcher ses sommets de 2014, notamment en raison de la demande dans les pays émergents. Plus de 80% de sa croissance est concentrée en Asie, la Chine représentant à elle seule plus de 50% de la hausse mondiale.