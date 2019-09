A Moscou, le parti de Poutine est en net recul

Russie unie, le parti au pouvoir, a perdu un tiers de ses sièges lors des élections municipales et régionales à Moscou.

Les Moscovites étaient appelés aux urnes dimanche pour des élections municipales et régionales très observées en raison de l' exclusion de nombreux candidats de l'opposition , ce qui avait donné lieu à de grandes manifestations cet été.

Les exclus du scrutin, parmi lesquels figurent de nombreux partisans de l'opposant Alexeï Navalny, ont accusé les autorités de les avoir sciemment écarté. À deux ans des législatives, Navalny avait fait de ce scrutin une étape essentielle de la bataille contre Russie unie, dont la cote est au plus bas depuis plus de dix ans en raison du mécontentement suscité par la hausse de l'âge de la retraite et la baisse constante des revenus.