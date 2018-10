À quoi ressemblerait le Brésil de Jair Bolsonaro?

"Le Parti des Travailleurs (PT) est le rebut de l’humanité", "il est impossible d’écrire le mot corruPTion sans PT", "Dieu est juste et ne permettra pas que ces communistes gagnent l’élection"… Sur les groupes Whatsapp "Extrême droite", "Bolsonaro président 2018", ou encore "Oppression", créés par des supporters du candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro, et affichant plusieurs centaines de participants chacun, les messages défilent. Près d’un millier de messages sont partagés quotidiennement sur les groupes les plus actifs. La grande majorité sont des attaques au Parti des Travailleurs, de gauche, et à son candidat, Fernando Haddad, qui affrontera Jair Bolsonaro le 28 octobre lors du deuxième tour de l’élection présidentielle brésilienne.

Péril communiste

Les références au Venezuela, à Staline et au "péril communiste" sont permanentes dès qu’il s’agit du PT. Beaucoup dénoncent aussi de soi-disant "fraudes massives" lors du premier tour du 7 octobre, véhiculent des théories du complot, ou attaquent les "médias dominants"… La difficulté de retracer l’origine des messages, qui viralisent et sont transférés de groupes en groupes, favorisent la propagation de rumeurs et de fake news.

Candidat d’un tout petit parti, le Parti Social Libéral (PSL), Jair Bolsonaro n’avait le droit qu’à huit secondes de temps d’antenne électorale. Il a donc choisi d’investir les réseaux sociaux et publie quotidiennement des vidéos, photos et contenus sur ses pages Facebook (7,5 millions d’abonnés), Twitter (1,78 million) ou Instagram (4,8 millions) où il est, et de loin, le candidat le plus suivi. Mais c’est surtout sur l’application de messagerie Whatsapp, réseau social le plus utilisé au Brésil, avec 120 millions d’utilisateurs, que la déferlante Bolsonaro est la plus impressionnante. Et inquiétante.

Financement illicite?

Six électeurs de Bolsonaro sur dix disent utiliser la plateforme comme principale source d’information, selon un sondage Datafolha paru le 2 octobre. Officiellement, une équipe d’une quinzaine de personnes, d’une entreprise spécialisée dans la stratégie digitale contractée par le candidat, envoie chaque jour des contenus de campagne à un noyau de 1.500 groupes. Mais une récente enquête, publiée par la Folha de São Paulo, révèle que des entreprises auraient eu recours à des services d’envois massifs de messages en faveur du candidat sur le réseau social, moyennant des contrats allant jusqu’à 3 millions de dollars, ce qui constituerait un financement illicite de sa campagne. Une enquête qui a valu au quotidien, et à la journaliste responsable de l’article, de nombreuses menaces reçues sur les réseaux sociaux. L’équipe de Fernando Haddad a demandé l’ouverture d’une enquête auprès du tribunal électoral, et Whatsapp a banni 100.000 comptes liés aux services mis en cause.