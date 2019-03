Abdelaziz Bouteflika attendu dans la journée en Algérie

Lire plus

Le président y retrouvera un pays marqué par la succession de manifestations depuis le 22 février et la grande marche nationale pour dire "non à un cinquième mandat" de Bouteflika. Depuis 1991, et l'interruption des législatives, dont le premier tour a été remporté par le Front islamique du Salut, jamais l'Algérie n'avait connu pareille mobilisation.