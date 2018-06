Au Mexique, l'espoir d'un changement et la peur des fraudes

Reportage | Andres Obrador, le candidat de la gauche à la présidentielle de dimanche a su canaliser le besoin de changement des Mexicains. Avec plus de 20 points d’avance sur ses concurrents, il devrait aisément l’emporter. Mais le spectre de fraudes électorales massives, qui se sont déjà produites, plane sur le scrutin.

"C’est un honneur de soutenir Obrador!" Les chants commencent dès la sortie de métro. Ce mercredi, Andres Manuel Lopez Obrador, le candidat de la gauche à la présidentielle, tient son meeting de clôture de campagne au Stade Azteca, le plus grand stade du Mexique, avec 87.000 places. L’ambiance est électrique: tous ceux qui se sont déplacés sont persuadés d’avoir rendez-vous avec le futur Président du Mexique. L’homme a su canaliser le besoin de changement des Mexicains, écoeurés par la corruption et la violence qui ont marqué le mandat du président sortant, Enrique Pena Nieto. Andres Manuel Lopez Obrador, ou Amlo, tel que désigné au Mexique par ses initiales, est donné largement favori. Le vétéran de la gauche est crédité par les derniers sondages de plus de 50% des intentions de vote, soit un écart de plus de 20 points avec ses trois concurrents.

Le premier, José Antonio Meade, est le candidat du PRI, un parti hégémonique actuellement au pouvoir et qui a contrôlé le Mexique pendant plusieurs décennies. Le bilan catastrophique du Président sortant a empêché sa campagne de décoller. Vient ensuite Jaime Rodríguez, dit "el Bronco", un candidat indépendant dont les chances de gagner sont inexistantes et dont on retiendra seulement qu’il a proposé de couper la main des délinquants pour endiguer la corruption. Le plus sérieux challenger d’Amlo est le candidat de la droite libérale (PAN), Ricardo Anaya, 39 ans, qui s’adresse aux élites économiques du pays mais n’a pas l’appui nécessaire des milieux populaires pour lui permettre de rattraper son retard dans les sondages.

"Je suis sûr que Lopez Obrador va gagner… mais oui, il faut s’attendre à des fraudes massives." Un citoyen mexicain

Un seul nuage traverse le ciel de félicité des spectateurs du stade Azteca: la perspective de fraudes électorales. "Il y en a toujours eu, et il y en aura encore", s’assombrit Nubia Maricruz, 40 ans, dans la file d’attente pour entrer dans le stade. "Je suis sûr que Lopez Obrador va gagner… mais oui, il faut s’attendre à des fraudes massives", confirme Jesus Garcia Renteria, la soixantaine, venu en famille.

"Ne vends pas ton vote"

Sur les arrêts de bus de Mexico, en bandeau sur les écrans durant les débats télévisés et sur chacun des isoloirs le jour du vote s’affiche ce slogan de l’Institut national électoral (INE) en larges lettres noires: "Le vote est libre et secret" ou encore "Ne vends pas ton vote". L’omniprésence du message rappelle la difficulté à assurer un vote libre au Mexique. Pas un débat ne se déroule sans qu’un candidat ne soit accusé d’avoir recours à l’achat de votes. "Tous les partis y ont recours, précise Gustavo Rivera, auteur d’un ouvrage sur la corruption au Mexique. Même Morena, le parti du candidat Lopez Obrador, qui se vante d’être le seul à attirer les gens sur leurs idées. Ils y ont sûrement recours à moins grande échelle, mais ils le font." Car au niveau local, difficile d’échapper à ce système.

Le 1er juillet, seront également renouvelés 3.400 mandats de parlementaires, sénateurs et postes locaux de gouverneurs et de maires. "C’est particulièrement vrai pour les petits candidats, comme les députés au Parlement régional ou la mairie. Les candidats font le calcul suivant: si je n’y vais pas, quelqu’un d’autre achètera le vote de la population. Alors ils le font, par mesure de sécurité."

L’achat de vote comporte toute une palette de pratiques, dont la pièce maîtresse est le clientélisme décomplexé des partis. Au meeting de clôture de campagne du candidat du PRI à la mairie de Mexico, Mikel Arriola, organisé dimanche dernier en grande pompe au Palais des Sports, personne ne s’en cache. Plusieurs centaines d’autobus loués par le PRI ont charrié pour l’occasion des milliers de citoyens vers le stade, tous cornaqués par les délégués des divers quartiers de la capitale, qui distribuent sandwiches et, pour certains, argent liquide pour dédommager les participants de leur temps. "J’ai ramené 1.500 personnes de ma colonia!", nous déclare fièrement un participant en chemise siglée PRI. Comme beaucoup d’autres, il est habillé de la tête aux pieds aux couleurs du parti: des volontaires distribuent à tour de bras t-shirts, casquettes, sacs et drapeaux estampillés du logo vert-blanc-rouge.

Nombreux sont les participants à repartir avant la prise de parole du candidat, les bras chargés de vêtements. Deux jeunes filles s’éclipsent avec des boîtes à chaussures contenant une paire de baskets rouges flambant neuves brodées de ce message: "Yo < 3 Meade" ("J’aime Meade", le candidat présidentiel du PRI). Agitant mollement un drapeau du parti, Brandon, la vingtaine, n’est pas dupe. "J’ai accompagné ma famille au meeting car on nous a ‘invités’. C’est vraiment effarant, tout ce clientélisme…"

Une carte de crédit contre une carte d’électeur

La variété des stratagèmes développés au fil des élections témoigne de l’ingéniosité des partis. Démonstration chez Maria Concepcion: cette quinquagénaire, qui a toujours vécu dans la colonia Buenos Aires, un quartier défavorisé de la capitale, a reçu un coup de téléphone de la part d’une candidate à la mairie de Mexico qui l’invite à venir récupérer une carte de crédit dans une discrète maison voisine.

"Ils me disent que si la candidate gagne, cette carte sera créditée de 2.500 pesos par mois pour les femmes au foyer. Cela fait partie de son programme social." Une citoyenne mexicaine

"Ils me disent que si la candidate gagne, cette carte sera créditée de 2.500 pesos par mois pour les femmes au foyer. Cela fait partie de son programme social", assure la petite dame dans son salon tapissé de photos de famille. En échange de la carte numérotée, Maria Concepcion a dû donner une copie de sa carte d’électeur. Techniquement, cela ne l’engage à rien, tout comme le simulacre de carte bancaire reçu. Dans les faits, c’est autre chose… "Je ne connais pas bien cette candidate, reconnaît-elle. Mais personne ne rémunère les femmes au foyer! C’est vrai que d’avoir reçu cette carte, cela peut me pousser à lui accorder mon vote."

Une pratique à la limite de la légalité et peu coûteuse pour les partis, qui engrangent des voix sur de simples promesses. Maria Concepcion se rappelle des élections précédentes où des candidats offraient carrément des cartes prépayées à dépenser au supermarché. Il y a aussi les distributions d’aliments de base (huile, sel, riz, haricots noirs, etc.) assorties d’un petit billet, ou les réparations diverses et variées de la maison (installation d’une citerne d’eau sur le toit, peinture de la façade…), en échange d’une photo en direct de l’isoloir du bulletin de vote avec le parti idoine coché.

"L’achat de vote est une vraie culture politique au Mexique." Gustavo rivera auteur d’un ouvrage sur la corruption au mexique

"L’achat de vote est une vraie culture politique au Mexique, développe Gustavo Rivera. Depuis des dizaines d’années, les gens ont été éduqués ainsi. Ils regardent d’abord combien ils peuvent obtenir pour leur vote, puis seulement les idées du candidat." Une pratique généralisée par le PRI quand le parti était encore seul maître à bord de la politique mexicaine.

"Cela coûte de plus en plus cher et ça marche de moins en moins, relève un technocrate du PRI en bisbille avec son parti, sous couvert d’anonymat. Avec l’émergence de la classe moyenne et son niveau d’éducation, il est moins facile d’avoir recours à ce type de pratiques." L’arrivée d’autres partis a également provoqué une mise aux enchères des votes. Certains tentent d’ailleurs de prendre le système à contre-pied. Une vidéo qui a beaucoup circulé au Mexique, tournée par un candidat local indépendant, indique: "Beaucoup de partis vont t’approcher. Vends ton vote, et vends-le chèrement. Quand tu seras dans l’isoloir, prends la photo du bulletin comme prévu, mais inscris ensuite un grand V (pour "vendu", NDLR) sur le bulletin avant de le glisser dans l’urne. Ton vote sera invalidé, et l’on saura qui a tenté d’acheter combien de votes."

Si, selon Gustavo Rivera, la fraude "a majoritairement lieu avant l’élection", beaucoup craignent qu’elle se produise également dans les urnes avec la complicité des assesseurs. Une peur justifiée par les nombreux scrutins qui ont souffert d’irrégularités auparavant. Amlo, le favori des sondages qui devrait l’emporter pour cette troisième candidature, a longtemps argué qu’il s’était fait voler l’élection de 2006, qu’il a perdue d’un cheveu.

Le jour du scrutin, plus de 700 observateurs étrangers seront présents dans les bureaux de votes mexicains, en plus des 25.000 observateurs citoyens déjà enregistrés selon l’Institut électoral. Une manière de mettre la pression au gouvernement, qui n’aura que peu d’effet selon Gustavo Rivera: "Les observateurs de vote viennent surtout faire du tourisme électoral", tranche-t-il.

"Avec l’écart de plus de 20 points dont dispose Amlo, il faudrait que la fraude dans les urnes atteigne un niveau phénoménal pour réussir à influencer le résultat", diagnostique le politicien du PRI. La communauté internationale aura surtout les yeux rivés sur la présidentielle. "Ce qu’il faut surveiller, ce sont les élections locales, où le résultat sera plus serré. Là, on peut s’attendre à des irrégularités."

