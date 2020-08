Biélorussie: "les élections ont été manipulées"

"L'armée et la police ont bloqué la ville et le métro dimanche soir. Les gens sont sortis manifester. Les forces de l'ordre ont commencé à les attaquer", dit Valentin Stefanovich, vice-président de Viasna, un centre de défense des droits humains, "ils ont utilisé des balles en caoutchouc, des gaz, des canons à eau et des bombes soniques. Des centaines de manifestants ont dû se rendre à l'hôpital, d'autres ont été arrêtés et leurs proches ignorent comment avoir des nouvelles d'eux".