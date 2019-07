Des législatives au goût de secondes présidentielles en Ukraine

L’enjeu des élections de ce dimanche est de taille. Dans le système parlementaire qui régit l’Ukraine, le Premier ministre et la quasi-totalité du gouvernement est choisi parmi le groupe majoritaire à l’assemblée. Et avec environ 50% d’intentions de vote selon les divers instituts de sondages ukrainiens, le pari osé du nouveau chef de l’État Volodymyr Zelensky semble sur le point de fonctionner .

Malgré un bilan mitigé sur ses deux premiers mois de gouvernance et de nombreux couacs en matière de communication politique, la popularité du Président reste intacte. Les partis traditionnels sont à la peine dans les sondages, avec moins de 15% d’intentions de vote pour son concurrent le plus direct, la plate-forme d’opposition pro-russe "Pour la vie" de l’oligarque Viktor Medvedchuk, proche de Vladimir Poutine. Et des scores extrêmement faibles pour ses deux anciens rivaux à la présidentielle: Petro Porochenko, crédité de 7 à 9%, et Ioulia Timochenko, qui peine à dépasser le seuil fatidique des 5% nécessaires pour figurer dans le Parlement (entre 6 et 7% selon les sondages).