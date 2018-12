Elections au Bangladesh : déjà quatorze morts

Le scrutin est marqué par de violentes tensions entre le parti au pouvoir, la Ligue Awami, et l’opposition incarnée par le Parti nationaliste du Bangladesh.

Au moins 10 personnes ont péri dimanche en marge des législatives au Bangladesh, dont trois hommes tués par la police et six autres dans des affrontements distincts entre les partisans de la Ligue Awami, au pouvoir, et ceux du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), la principale formation de l'opposition, selon la police. Un auxiliaire de police a par ailleurs été tué par des sympathisants de l'opposition.