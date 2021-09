Élections au Maroc: lourde défaite des islamistes au pouvoir

Le parti de tendance libérale Rassemblement national des indépendants (RNI) a remporté la majorité des sièges aux élections législatives marocaines, écrasant les islamistes modérés du Parti de la justice et du développement (PJD). Pour ces derniers, à la tête du gouvernement depuis 2011 , c'est la douche froide.

Le Parti de la justice et du développement avait fait état de "plusieurs irrégularités", comme "la distribution obscène d'argent" à proximité de bureaux de vote et des "confusions" sur certaines listes électorales.

Le PJD passe de 125 sièges dans l'assemblée sortante à 12, arrivant loin derrière ses principaux rivaux, le Rassemblement national des indépendants, le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de l'Istiqlal (centre droit), avec respectivement 97, 82 et 78 (sur 395 députés).