Erdogan à l'épreuve des urnes

Des élections présidentielles et législatives se tiennent aujourd'hui en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan reste favori, mais il ne récoltera sans doute pas la moitié des voix. Un second tour serait alors nécessaire.

Des élections présidentielle et législatives à hauts risques pour Recep Tayyip Erdogan ont débuté ce dimanche en Turquie. Le président turc fait face à des vents économiques contraires et une opposition déterminée à stopper sa course vers davantage de pouvoirs. Si Erdogan reste tout de même le favori de la présidentielle, il n'est pas assuré de récolter dimanche les plus de 50% des voix nécessaires pour éviter un second tour qui se déroulerait le 8 juillet.

Depuis l'avènement en 2002 de son parti, l'AKP, le président Erdogan s'est imposé comme le dirigeant turc le plus puissant après le fondateur de la République Mustafa Kemal, transformant le pays à coups de méga-projets d'infrastructures et de réformes sociétales libérant l'expression religieuse. Mais ses détracteurs accusent le "Reïs" âgé de 64 ans de dérive autocratique, en particulier depuis la tentative de putsch de juillet 2016 qui a été suivie d'une répression sans merci contre des opposants et des journalistes, qui a tendu les rapports entre Ankara et l'Occident.

Ce double scrutin présidentiel et législatif marquera en outre le passage du système parlementaire en vigueur à un régime hyper-présidentiel voulu par Erdogan, mais décrié par ses opposants.

Opposition acharnée

S'il pensait mettre toutes les chances de son côté en convoquant ces élections pendant l'état d'urgence et plus d'un an avant la date prévue, le président a été rattrapé par la dégradation de la situation économique et s'est heurté à un sursaut inattendu de l'opposition.

Voyant dans ces élections leur dernière chance d'arrêter Erdogan dans sa quête d'un pouvoir incontestable, des partis aussi différents que le CHP (social-démocrate), l'Iyi (nationaliste) et le Saadet (islamiste) ont noué une alliance inédite pour le volet législatif des élections, avec l'appui du HDP (prokurde).