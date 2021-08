Justin Trudeau convoque des élections anticipées au Canada

"Je vous demande d'appuyer un gouvernement progressiste et ambitieux qui prône un système de santé fort, le logement abordable et un environnement protégé."

Selon lui, le pays vit un "moment historique". Il est donc "extrêmement important que les Canadiens puissent choisir la façon dont le pays sera rebâti au lendemain de la crise sanitaire. "Je vous demande d'appuyer un gouvernement progressiste et ambitieux qui prône un système de santé fort, le logement abordable et un environnement protégé", a-t-il précisé lançant certaines des grandes thématiques de sa campagne.

Un calcul politique?

Les conservateurs lancent leur campagne

Jagmeet Singh, à la tête du Nouveau parti démocratique (NPD, social-démocrate), est l'autre rival de Justin Trudeau. Il pourrait aussi grappiller des voix aux Libéraux, en gagnant la confiance des jeunes et des urbains. Il s'est dit prêt dimanche à se "battre pour les travailleuses et travailleurs, pour obliger les ultra-riches et les grandes entreprises à payer leur juste part, et pour bâtir une relance qui profite à tout le monde".