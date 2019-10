Justin Trudeau, minoritaire, devra chercher des appuis

"Les libéraux tiennent bon" , a titré au lendemain de l’élection le quotidien The Toronto Star. "Minoritaire", a ajouté le Journal de Montréal. Et dans une Une décapante du Calgary Sun, la caricature d’un Trudeau, minoritaire, aux abois, entouré de chauves souris est accompagnée d’un "Bienvenue dans notre cauchemar" .

Jamais le vote au Canada n’a été aussi divisé. D’un côté, l’Ontario et les provinces atlantiques libérales, les provinces du centre (Manitoba, Saskatchewan) et de l’ouest (Alberta), toutes conservatrices et le Québec souverainiste. Ironiquement, grâce à un découpage électoral favorable, Justin Trudeau, dont les troupes n’ont recueilli que 33% des votes est sacré nouveau Premier ministre, alors qu’Andrew Scheer a eu 34,4% des suffrages.

Pour Scheer et Trudeau, il s’agit d’un désaveu. Dans une chronique du Journal de Montréal intitulée "Le concours des mal-aimés", l’ancien ministre souverainiste Joseph Facal écrit le 22 octobre: "Les deux seuls chefs qui avaient une chance d’être Premier ministre furent ceux qui menèrent les deux plus mauvaises campagnes. Entre deux maux, les urnes ont donné une majorité de sièges au mal que les Canadiens connaissent le mieux. Justin Trudeau sauve les meubles." La position du chef libéral n’en demeure pas moins très précaire. La durée de vie des gouvernements minoritaires se situe d’ordinaire entre 9 et 18 mois. Pour ne pas être renversé, Trudeau va devoir multiplier les compromis. Avec le Québec tout d’abord. Avec les néodémocrates ensuite. Le chef libéral a assuré "avoir entendu" le message des Québécois et compris que ces derniers veulent que "la voix du Québec se porte encore plus à Ottawa". Car sans concessions envers les Québécois, le gouvernement libéral risque d’être renversé rapidement. Mais qui croit encore aux promesses et aux sourires de Justin dans une Belle province ostracisée depuis des décennies par Ottawa?