L’Italie approuve par référendum la réduction du nombre de parlementaires

Suite à des élections régionales, aux allures de test national, et à un rendez-vous référendaire, les Italiens expriment indirectement leur soutien à l’actuel gouvernement.

L’élan de la participation citoyenne a été plus fort que la peur. Malgré l’inquiétude liée à la recrudescence du coronavirus dans la péninsule, dimanche et lundi, presque 54% des Italiens se sont prononcés par référendum, sur une réforme constitutionnelle historique, fortement voulue par le Mouvement 5 étoiles (M5S), et qui prévoit la réduction d’un tiers du nombre de parlementaires.