La colère gronde en Biélorussie contre le dernier dictateur d'Europe

"La situation est dramatique, la répression est très dure", lâche Valentin Stefanovich , vice-président de Viasna, un centre de défense des droits humains, à Minsk. Sa voix tremble. "Plus de 1.000 personnes ont été détenues depuis le début de la campagne, certaines ont été relâchées, d'autres ont disparu. Vingt-cinq opposants, des candidats à la présidence, des blogueurs et des Youtubeurs, sont dans les prisons du KGB" .

"Vingt-cinq opposants, des candidats à la présidence, des blogueurs et des Youtubeurs, sont enfermés dans la prison du KGB."

Dans la pure tradition soviétique, il assène la population d' interminables discours télévisés où il vante les mérites d'une économie "stable" fondée sur l'agriculture et un marché contrôlé . Tout en cultivant la paranoïa collective face à la menace extérieure du "frère ennemi" russe ou de l'Occident "dépravé". Fin juillet, il a fait arrêter 33 mercenaires du groupe russe Wagner , les accusant de préparer "un massacre" pour la présidentielle . Moscou a nié.

Depuis le début de la présidentielle en Biélorussie, plus de mille personnes ont été détenues.

"On n’a jamais vu ça. Jamais l'opposition n'a été à ce point unie, avec un message clair" , dit Aisha Jung , chargée de campagne à Amnesty International, "ils sont fatigués de la stagnation économique, de la répression et de la manière dont a été gérée la crise du coronavirus" .

Alexandre Loukachencko n'a pas fait grand cas du Covid-19. Se moquant de la pandémie, il a conseillé à sa population de "ne pas paniquer" et "de travailler la terre avec un tracteur" , que son pays exporte en masse.

Sveta, l'égérie de la Biélorussie

"Je préfère être dictateur que pédé" , avait lancé Loukachenko en 2012. Comble de l'ironie, une femme, Svetlana Tikhanovskaïa , fait trembler l'autocrate. Elle s'est déclarée candidate, après que son mari, le Youtubeur Sergueï Tikhanovski , lui-même candidat, fut emprisonné en mai. Elle a unifié l'opposition avec l'appui de deux femmes , Veronika Tsepkalo , épouse d'un opposant exilé, et Maria Kolesnikova , directrice de campagne d'un candidat emprisonné. "Ces pauvres nanas, elles ne comprennent rien de ce qu'elles disent, de ce qu'elles font" , a réagi Loukachenko.

Le 30 juillet, plus de 60.000 personnes ont défilé dans Minsk pour soutenir leur égérie. "Jeudi, le pouvoir a interdit une manifestation. Svetlana s'est alors rendue à un concert. Cinq mille personnes l'ont rejointe pour la soutenir ", dit Valentin Stefanovich, "c'est comme ça un peu partout où elle va".

Les geôles du KGB

Pour museler l'opposition, le régime s'acharne sur les Youtubeurs et les blogueurs, très suivis par la population. Comme le célèbre Evgeniy Vasilkov, un mécanicien, arrêté le 31 juillet. Son canal, Khoiniki for Life, critiquait Loukachenko. D'autres, comme Ihar Losik, Syarhei Pyatrukhin et Syarhei Sparish, connaissent le même sort. Plusieurs journalistes ont aussi été arrêtés.