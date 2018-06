La paix avec les Farc dans la balance des élections colombiennes

La Colombie est suspendue à l’annonce du prochain président à l’issue du second tour des élections ce dimanche. Ivan Duque, figure de la droite conservatrice, part favori face à Gustavo Petro , ex-guérillero candidat de la gauche antisystème.

Drogue et violences

Quel que soit le résultat, le futur président sera confronté au problème de la drogue, mal endémique en Colombie et de la violence des cartels qui y sont liés. De même, il sera attendu sur son action pour lutter contre les inégalités de plus en plus criantes sur le sol colombien.