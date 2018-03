La participation, enjeu de la présidentielle russe

Les Russes se préparent à réélire ce dimanche Vladimir Poutine pour six ans de plus au Kremlin , confortant son statut d'homme fort incontournable du pays en plein regain de tensions avec les Occidentaux.

Les démentis, échanges d'accusations et menaces de représailles réciproques qui ont rythmé la semaine résument un mandat marqué par un retour en force de la Russie sur la scène internationale mais aussi par l'installation d'un climat de quasi-guerre froide sur fond de conflit syrien, d'annexion de la Crimée et d'insurrection dans l'Est de l'Ukraine menée par des séparatistes, soutenus par Moscou, selon Kiev et les Occidentaux.