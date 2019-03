Le président Bouteflika ne sera pas candidat pour un cinquième mandat

Abdelaziz Bouteflika a décidé de se retirer de la course à la présidentielle en Algérie. Le scrutin qui était prévu le 18 avril sera reporté.

Depuis 3 semaines et l'officialisation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, les Algériens ont multiplié les manifestations pour dire "Non à un cinquième mandat". Ils ont donc été entendus. Le scrutin, initialement prévu le 18 avril, sera reporté et, dans les jours à venir un important remaniement ministériel aura lieu au sein du gouvernement algérien.