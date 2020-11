Le président chinois Xi Jinping sort du silence et félicite Biden

Plus de deux semaines après que la plupart des grands dirigeants ont félicité le démocrate Joe Biden pour sa victoire face au républicain Donald Trump, son homologue chinois Xi Jinping s'est finalement décidé à faire de même. Les deux pays "doivent éviter tout conflit ou affrontement et s'en tenir au respect mutuel dans un esprit de coopération gagnant-gagnant" afin de promouvoir la "noble cause" de la paix et le développement, a souligné Xi Jinping dans un télégramme cité ce mercredi par les médias d'Etat à Pékin..