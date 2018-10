Législatives au Luxembourg: jeu d'alliances pour le pouvoir

Les Luxembourgeois sont appelés dimanche aux urnes pour désigner les 60 députés du Grand Duché et sanctionner l'action de la coalition gouvernementale dirigée par le libéral Xavier Bettel depuis 2013.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 locales (06H00 GMT) et ont fermé à 14H00 (12H00 GMT). Les résultats devraient tomber entre 18H00 et 20H00 (16H00 et 18H00 GMT).