Les Qataris aux urnes pour un scrutin inédit qui ne devrait pas changer grand-chose

"Organiser ces élections va attirer de l'attention positive sur le pays. C'est une façon de montrer qu'ils vont dans la bonne direction, qu'ils souhaitent plus de participation politique."

L'influence du foot?

À un an de la Coupe du monde de football au Qatar, les autorités estiment qu'organiser ces élections "va attirer de l'attention positive" sur le pays, affirme Luciano Zaccara, spécialiste du Golfe à l'Université du Qatar. "C'est une façon de montrer qu'ils vont dans la bonne direction , qu'ils souhaitent plus de participation politique."

Sur les 284 candidats, seules 28 sont des femmes. Toutes et tous ont dû être approuvés par le puissant ministère de l'Intérieur qui s'est basé sur une série de critères, dont l'âge, le caractère ou le casier judiciaire.

Mais les experts ne s'attendent pas non plus à un tournant. Des affiches montrant les candidats, tous vêtus de l'habit traditionnel qatari , ont fleuri dans les villes du pays. Quelques rassemblements politiques ont également eu lieu. Sur la télévision d'État, des spots formatés ont été préférés aux vifs débats.

La majorité des 2,5 millions d'habitants du Qatar sont étrangers et ne peuvent donc pas voter. Parmi les 330.000 Qataris, seuls les descendants d'habitants déjà citoyens du pays en 1930 ont le droit de voter et de se présenter comme candidats, disqualifiant d'office des familles naturalisées depuis.

La majorité des 2,5 millions d'habitants du Qatar, premier producteur et exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, sont étrangers et ne peuvent donc pas voter. Parmi les 330.000 Qataris, seuls les descendants d'habitants déjà citoyens du pays en 1930 ont le droit de voter et de se présenter comme candidats, disqualifiant d'office des familles naturalisées depuis. Des membres de l'importante tribu al-Mourra ont ainsi été exclus de ces élections, suscitant des débats animés sur les réseaux sociaux.