Les élections israéliennes entre les mains des russophones?

La voix des russophones

Nouveau porte-parole de la laïcité

Une menace pour Netanyahou

En plein cœur de Tel-Aviv, à trois jours des élections, une poignée de militants accrochent des affiches appelant à voter Israel Beitenou. Parmi eux, Shahar Alon, 14e sur la liste du parti: "L’image de Lieberman a changé! Il n’est plus tabou, de plus en plus de Tel-Aviviens comptent voter pour lui. Il ne s’arrête plus à l’électorat russophone d’Ashdod ou de Bat Yam!" Le leader nationaliste cherche à attirer suffisamment de voix à droite pour empêcher Benjamin Netanyahou d’obtenir la majorité, et devenir – de nouveau – l’arbitre des élections: "Avigdor Lieberman veut former un gouvernement d’unité avec Bleu-Blanc (Centre) et le Likoud, mais sans les partis religieux (Shas et Judaïsme unifié de la Torah)", affirme Shahar Alon, qui veut mobiliser de nouveaux électeurs. D’origine iranienne, il pourrait lui-même attirer les juifs originaires des pays du Moyen-Orient et d’Asie centrale, qui constituent aujourd’hui la base électorale du Likoud.