Les nouveaux visages du Congrès américain

• Alexandria Ocasio-Cortez: L'étoile de la gauche new yorkaise

C'est le coup de tonnerre de la scène politique nationale. Cette Hispanique de 29 ans a été élue devenant ainsi la plus jeune membre du Congrès.

Son programme est résolument de gauche. Cette ancienne serveuse et éducatrice, qui a travaillé pour la campagne de Bernie Sanders en 2016, a remporté sa circonscription populaire new-yorkaise, à cheval entre les quartiers du Bronx, où elle est née dans une famille modeste, et du Queens.