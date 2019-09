Netanyahou appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale

Changement de ton

Benny, nous devons mettre en place un gouvernement d'union le plus large possible aujourd'hui.

Se voyant dans l'impasse, Benjamin Netanyahou a changé son fusil d'épaule en tendant la main à son rival Benny Gantz . "Lors des élections, j'ai appelé à la mise en place d'un gouvernement de droite. Malheureusement, les résultats des élections montrent que cela n'est pas possible. Le peuple n'a pas tranché entre les deux blocs. Par conséquent, il n'y a pas d'autre choix que de former un gouvernement d'union, aussi large que possible", a-t-il déclaré dans un message vidéo ce jeudi.

"Benny, nous devons mettre en place un gouvernement d'union le plus large possible aujourd'hui. Le peuple attend de nous deux que nous prenions nos responsabilités et que nous agissions en coopération", a ajouté Netanyahou, prenant le pays par surprise. "C'est pourquoi je t'appelle Benny. Rencontrons-nous aujourd'hui, à n'importe quel moment, pour faire avancer ce processus qui est plus que jamais d'actualité. Nous n'avons pas le droit d'aller vers une troisième élection - je suis contre. L'ordre du jour - un gouvernement d'union large, aujourd'hui", a souligné le Premier ministre.