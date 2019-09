Netanyahu et Gantz dans un mouchoir de poche

Benjamin Netanyahu (Likoud) et l'ancien chef de l'armée Benny Gantz (Kahol Lavan) sont au coude-à-coude selon les premiers sondages à la sortie des urnes. Le Likoud de Netanyahu récoltait entre 31 et 33 sièges sur les 120 du Parlement israélien et le parti "Bleu-blanc" de Gantz entre 32 et 34, selon ces sondages qui ne voyaient aucun bloc majoritaire émerger au terme de ces élections.