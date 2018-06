Pour qui ont voté les Turcs de Belgique?

Sur les quelque 140.000 citoyens turcs résidant en Belgique et enregistrés sur les listes électorales, un sur deux s'est déplacé pour glisser dans l'urne le bulletin de son candidat à la présidentielle et renouveler le parlement turc. Le taux de participation des Turcs de Belgique s'est élevé à respectivement 50,83% pour les élections législatives et 51,25% pour la présidentielle, selon les estimations disponibles.