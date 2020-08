Sveta, la femme qui fait trembler la dictature biélorusse...

Rongée par la corruption , en proie à un chômage galopant et à une crise économique , la Biélorussie est secouée par un vent de révolte. La situation a été amplifiée par la gestion déplorable de la pandémie de coronavirus . Le président, se moquant du virus et parlant de "psychose", a refusé les mesures de confinement .

Dictature, torture et KGB

Après l'arrestation de son mari, elle prit la décision de se porter candidate à la présidentielle pour contrer Loukachencko , pour "instaurer la démocratie" et "retrouver son mari". Elle reçut le soutien de deux autres candidats empêchés de participer à l'élection, Viktor Babariko, emprisonné, et Valery Tsepkalo, enfui en Russie . Elle a été rejointe par leurs directrices de campagne, ce qui en fait, pour certains, "une révolution de femmes" . Ces trois femmes ont réussi à rassembler l'opposition autour de la candidate.

L'égérie de la Biélorussie

Inconnue au début de cette année, la candidate s'est très vite révélée redoutable, capable de galvaniser les foules, et prête à porter un changement démocratique dans un pays sonné par les années de dictature . "Je suis fatiguée de devoir tout supporter, je suis fatiguée de me taire, je suis fatiguée d'avoir peur. Et vous ? ", a-t-elle lancé lors de son meeting à Minsk.

S'il est difficile d'imaginer l'égérie des Biélorusses remporter la victoire dimanche prochain, elle a, d’ores et déjà, généré la plus forte opposition qui soit contre Loukachenko et abîmé un peu plus son autorité déclinante.