Trump balaie un nouveau sondage qui lui est très défavorable

Plusieurs sondages montrent une avance de Joe Biden sur Donald Trump dans les intentions de vote. Le dernier, publié ce dimanche, affiche un écart encore plus net, à 55% contre 40%. Pas de quoi inquiéter le président actuel des Etats-Unis.

Le président américain, Donald Trump, a de nouveau balayé d'un revers de manche un dernier sondage publié ce dimanche et le montrant en difficulté croissante face à son rival démocrate Joe Biden.

"D'abord et avant tout, je ne suis pas en train de perdre, car ce sont des sondages bidon", a assuré le milliardaire, interrogé par Fox News sur une enquête d'opinion montrant Joe Biden le devançant de huit points, à 49% contre 41%.

Un autre sondage publié ce dimanche et réalisé cette fois par la chaîne ABC et le journal Washington Post montre une avance de Joe Biden sur Donald Trump encore plus nette dans les intentions de vote, à 55% contre 40%.