Un juge de Pennsylvanie rejette les accusations de fraude électorale

Alors que le temps presse pour l'investiture de Biden le 20 janvier, l'équipe de Trump s'est efforcée d'empêcher les Etats les plus disputés d'officialiser les résultats du scrutin, en plus de ses nombreux recours en justice qui ont jusqu'à présent échoué. La certification des résultats par les Etats se fait normalement de manière routinière après chaque scrutin présidentiel. Mais le refus de Trump d'admettre sa défaite complique le processus.

"Arguments juridiques sans fondement"

Le juge Matthew Brann a écrit dans son jugement que l'équipe de Trump avait présenté "des arguments juridiques sans fondement et des accusations hypothétiques" dans sa plainte concernant le vote par correspondance en Pennsylvanie.

"Aux Etats-Unis d'Amérique, cela ne peut justifier la privation du droit de vote d'un seul électeur, et encore moins de tous les électeurs du sixième Etat le plus peuplé" du pays, écrit le magistrat, ajoutant: "Notre peuple, nos lois et nos institutions exigent plus" que cela.