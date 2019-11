"407,8 ppm", un nouveau record pour la surchauffe

La concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint en moyenne 407,8 parties par million en 2018. L’accélération des émissions se poursuit.

Toujours plus, toujours plus vite. La concentration de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère a atteint un nouveau record annuel en 2018, qui montre les émissions d’origine humaine, loin de décroître et faute de ralentir continuent de s’accélérer. L’Organisation météorologique mondiale dévoilait ce chiffre ce lundi: la concentration de CO2 dans la troposphère (entre la surface et la stratosphère) a atteint en moyenne 407,8 parties par million (ppm) en 2018.

C’est une fois et demie plus que la concentration mesurée dans les échantillons d’atmosphère d’avant la révolution industrielle. La dernière fois que l’atmosphère terrestre a connu une telle concentration de gaz carbonique, c’était il y a 3 à 5 millions d’années. Avant l’apparition du premier représentant connu du genre Homo, à une époque où la température était 2 à 3°C plus élevée qu’aujourd’hui. Et où le niveau des mers était supérieur de 10 à 20 mètres.

L’augmentation s’accélère

Malgré les engagements pris en 2015 à Paris, il n’y a donc "aucun signe de ralentissement, et encore moins de diminution, de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère", a déploré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. Non seulement la concentration de CO2 augmente chaque année, mais cette augmentation s’accélère. De 0,7 ppm par an il y a soixante ans, la concentration a gagné 1,5 ppm par an dans les années 1990, puis 2,2 ppm au cours de la dernière décennie.

La hausse observée entre 2017 et 2018 est légèrement plus forte que la moyenne des dix dernières années. Et elle se poursuit: l’observatoire américain de Mauna Loa, à Hawaï, a constaté que la concentration de CO2 a atteint 414,7 ppm en mai 2019 – le pic saisonnier le plus élevé jamais enregistré en 61 ans d’observations. Le cap symbolique des 400 ppm avait été observé pour la première fois en 2014.

Le CO2 est responsable de 80% du déséquilibre énergétique qui fait augmenter les températures. Par ordre de responsabilité, le second gaz à effet de serre persistant le plus important est le méthane, dont la majorité des émissions est due aux activités humaines et dont la concentration dans l’atmosphère s’accélère également.