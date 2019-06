50 millions d'hectares arrachés pour l'agribusiness

Dans le rapport qu’elle publie ce mardi, "Countdown to extinction — what will it take to get companies to act?", l’ONG environnementale constate "la faillite" des poids lourds du secteur agroalimentaire à respecter leur engagement de s’assurer que leurs fournisseurs ne détruisent pas les forêts primaires. "Elles ont perdu une décennie en demi-mesures", tranche Anna Jones, responsable de projet pour les forêts. Pendant ce temps, la production mondiale de denrées alimentaires liées à la déforestation — bétail, soja, huile de palme et cacao — n’a cessé de croître. Or, souligne l’ONG, 80% de la déforestation est directement liée à la production agricole.