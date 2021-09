À Ramstein, l’espoir et la douleur de rescapés afghans

La base américaine de Ramstein, en Allemagne, est devenue l’une des principales plaques tournantes pour l’évacuation, depuis l’Afghanistan, des étrangers et locaux qui fuient le pays.

Une dizaine d’avions militaires C-17 – mastodontes gris flanqués de quatre réacteurs - patientent sur la piste à côté d’un avion commercial de la compagnie Delta, réquisitionné pour l’occasion. Entre les arrivées (surtout du Qatar) et les départs (principalement vers les États-Unis), le ballet aérien est incessant pour poursuivre l’évacuation de milliers d’Afghans et étrangers.

Selon Washington, plus de 120.000 personnes ont été exfiltrées de Kaboul en tout juste deux semaines suite à la prise de la capitale par les talibans le 15 août. "C’est historique. C’est un pont aérien historique", insiste la colonelle Adrienne Williams, commandante de la 521e escadre des opérations de mobilité aérienne. "Comme l’ont répété plusieurs responsables, avec ce genre de mission humanitaire, le but est tout simplement de sauver des vies."

Sur le tarmac de cette gigantesque base située dans le sud-ouest de l’Allemagne, un véritable camp de réfugiés a subitement fait son apparition. Des centaines de tentes beiges ont été installées à la hâte pour accueillir quelque 15.000 individus, dont cinq bébés nés ici même ou dans les airs. Du linge humide qui pend aux grillages est souvent l’ultime possession de familles qui ont tout quitté sans rien emporter.

"Tout ce que je veux, c’est être libre"

Dans le hangar 5 reconverti en aéroport, 600 personnes attendent leur tour pour monter dans un avion. Soudain, un rire dans un océan de mines grises: Safa Taslim, jeune écolière afghane de 17 ans, se dit impatiente d’atteindre sa destination finale. "Aux États-Unis, j’aimerais étudier la médecine pour devenir docteure ou infirmière. En Afghanistan, sous les talibans, c’est impossible. Les femmes ne pourront plus sortir de chez elles. Je suis inquiète pour mes amies qui n’ont pas pu partir", se renfrogne l’adolescente, son visage rond couvé dans un voile jaune, avant d’ajouter avec un sourire: "Moi, tout ce que je veux, c’est être libre."

Les rescapés rassemblés dans ce hangar racontent comment ils ont échappé de justesse au joug des talibans, mais tous n’ont pas eu cette chance. Abdul Wahid, 31 ans, peine à masquer son chagrin. Devenu citoyen américain en 2020 après avoir travaillé avec l’armée pendant dix ans comme interprète, il était retourné en Afghanistan cet été pour tenter d’évacuer sa mère avant la chute de la République et l’instauration d’un nouvel "émirat".

Comme tout le monde, il a été pris de court par l’avancée éclair des islamistes et s’est retrouvé coincé sur place. Avec sa femme, sa mère, sa fille de quatre ans et un nourrisson, ils tentent alors à deux reprises d’atteindre l’aéroport international Hamid Karzaï, en vain. "Tout le monde pleurait et j’étais terrifié", se souvient-il.

"Au troisième jour, des combattants talibans m’ont finalement signalé que je pouvais partir avec ma femme et mes enfants, mais pas avec ma mère. Elle est toujours sur place et je suis très inquiet pour elle. Elle est en danger parce que les talibans savent que j’ai travaillé avec l’armée américaine", se désole Abdul Wahid, sa petite fille accrochée à son bras. "Elle est toute seule là-bas. Elle n’a plus de mari, plus d’enfants, personne. Qu’est-ce qu’on va faire?" Il avait six ans lorsque les talibans ont pris le pouvoir en 1996; onze lorsqu’ils ont été chassés au lendemain des attentats du 11 septembre. Les souvenirs sont flous, mais suffisants pour savoir de quoi les talibans sont capables.

Berlin, Saïgon, Kaboul…

Malgré le fait que des milliers de citoyens américains et d’alliés afghans n’ont pas pu être évacués, Joe Biden a défendu sa décision de mettre fin à l’opération le 31 août. "Nous avons réussi l'un des plus grands ponts aériens de l'histoire avec plus de 120.000 personnes évacuées. C'est plus que le double de ce que les experts pensaient possible. Aucune nation n'a jamais fait quelque chose de comparable", a déclaré le président américain lors d’une allocution télévisée.

Le locataire de la Maison Blanche a comparé cette opération avec celle mise en place à Berlin lorsque, par milliers, des avions principalement britanniques et américains apportèrent pendant onze mois vivres et combustibles aux plus de deux millions de Berlinois vivant dans la partie ouest de la ville, frappée par un blocus soviétique qui durera de juin 1948 à mai 1949. "Ce n’est pas l’analogie la plus adaptée. Je comparais plutôt l’évacuation de Kaboul avec celle de Saïgon en 1975", estime Bill Allison, professeur d’histoire à la Georgia Southern University.

"Dans les deux cas, des dizaines de milliers de personnes furent évacuées avec succès. Et, dans les deux cas, des dizaines de milliers d’autres sont restées coincées sur place. En revanche, la principale différence fut qu’au Vietnam, 135.000 personnes étaient parvenues à fuir dans les mois ayant précédé la chute de Saïgon. En Afghanistan, les départs n’ont commencé qu’après la prise de Kaboul par les talibans", rappelle-t-il. Mais l’administration Biden insiste sur le fait que commencer les évacuations plus tôt n’aurait pas permis d’éviter le chaos à l’aéroport et aurait davantage encore brisé la confiance dans le gouvernement afghan.

Une menace imminente

La Belgique, de son côté, a mis fin à son opération d’évacuation "Red Kite" dès le 25 août, la veille d’une attaque meurtrière revendiquée par la branche afghane de l’État islamique et qui a fait 200 victimes, dont treize soldats américains. Une menace prévisible qui aurait influencé la décision du gouvernement De Croo de mettre un terme à la mission.

"La question n’était pas de savoir si ça allait péter, mais quand."

"La question n’était pas de savoir si ça allait péter, mais quand. Il y a eu beaucoup de débats mais, finalement, les responsables politiques ont eu l’intelligence d’écouter les gens de terrain", se félicite une source proche du dossier. Aujourd’hui, environ 220 personnes en lien avec la Belgique se trouvent encore en Afghanistan, selon la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès.

À la base aérienne de Ramstein, le vrombissement d’un avion C-17 indique un départ imminent. Les responsables militaires disent ne pas savoir quand cette opération pourra s’achever, mais soulignent avec optimisme qu’il y a désormais plus de départs que d’arrivées. "Trois décollages vers Washington DC et Philadelphie sont encore prévus d’ici la fin de la journée", précise le Major Justin Dere, en charge des vols en direction des États-Unis.

"J’espère retourner un jour dans mon pays, mais pas tant que les talibans seront au pouvoir."

"Une moyenne de 2.500 individus quittent cette base chaque jour. C'est un processus sans accroc. Lorsqu’ils arrivent dans ce bâtiment, ils ont déjà été approuvés, soumis à un contrôle de sécurité, et ensuite, c'est juste un terminal normal comme si vous preniez un vol international vers n'importe quel endroit du monde", estime cet officier en montrant d’un geste de la main l’immense hangar qui abrite habituellement des avions de transport militaire lourd C-5. Ils ont été remplacés par quelques bancs, des couvertures posées à même le sol, des rêves brisés et l’espoir de Safa Taslim.

À moins de trente minutes de l’embarquement, l’écolière de 17 ans ignore toujours où elle atterrira aux États-Unis. Tout ce que sa famille et elle ont pu emporter tient dans un sac Ikea bleu électrique. "Ce n’est pas parfait, mais, où qu’on aille, ce sera toujours mieux que l’Afghanistan", assure la jeune femme. "J’espère retourner un jour dans mon pays, mais pas tant que les talibans seront au pouvoir."