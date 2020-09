À l'ONU, Trump accuse la Chine d'avoir propagé le coronavirus

L'année 2020 restera atypique, même pour les Nations unies. C'est dans un bâtiment quasi vide, par vidéoconférence interposée, que les dirigeants de la planète ont ouvert mardi la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le quartier de Manhattan accueillant le siège de l'ONU, d'ordinaire bondé d'une foule bigarrée et rythmé par les sirènes de police, a des allures moroses. Quelques passants, des fonctionnaires et un service d'ordre réduit à sa portion congrue... Une salle de conférence où seul est admis un ambassadeur par pays. C'est tout ce qui était visible pour cette session marquant le 75e anniversaire de l'ONU, alors que l'événement attire d'ordinaire plus de 10.000 personnes.